В Волгограде снова выросли цены на бананы и капусту

В Волгограде продолжает дорожать капуста Фото: Эдуард Пальгунов

На рынках Волгограда и области в последние недели дорожают бананы и капуста. Не стали исключением и минувшие 7 дней. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, с 25 по 31 июля на бананы цены увеличились на 1,58%, килограмм в среднем оценивается в 92,3 рубля. Капуста стала дороже на 2,54%, килограмм стоит 55,57 рубля.

Зато дорожавшие в последнее время яблоки пошли на спад в цене, за неделю она снизилась на 3,54%. Также заметно подешевели гречка (на 3,61%), чай (на 2,3%), свекла (на 1,83%), морковь (на 5,61%), репчатый лук (на 6,58%), куры (на 1,17%).

Вместе с тем, выросли цены не только на бананы и капусту. За 7 дней увеличилась стоимость подсолнечного масла (на 1,1%), маргарина (на 1,92%), сухих молочных смесей для детей (на 1,5%), сыров (на 1,09%), детских овощных консервов (на 5,44%), поваренной соли (на 2,02%).

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