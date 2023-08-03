За сутки жители Волгоградской области перевели телефонным аферистам 15 млн

Полиция возбудила уголовные дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки жители Волгоградской области перевели телефонным мошенникам порядка 15 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, все заявители стали жертвами аферистов, которые использовали различные схемы обмана.

Так, мужчина из Советского района мечтал купить люксовую иномарку и перевел псевдопродавцу 4,5 млн рублей, но остался ни с чем. 2 млн потеряла 71-летняя волжанка, которая испугалась за средства и положила их на якобы «безопасный счет». По такой же схеме обманули медика из Алексеевского района на 1,5 млн.

- На уловки дистанционных мошенников попались и другие жители г. Волгограда и области, общая сумма причиненного им ущерба составляет более 15 млн рублей. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Полицейские устанавливают личности преступников, - добавили в полиции.

Волгоградец призывают быть бдительными.