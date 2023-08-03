Люди массово уезжают из Волгоградской области

Волгоградцы спешат покинуть родной регион Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы массового уезжают из родного региона, о чем свидетельствуют цифры статистики. По информации Росстата, Волгоградская область имеет статус одного из своеобразных лидеров по оттоку населения. За 5 месяцев 2023 года покинули Волгоград и область намного больше людей, чем приехало.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата, с января по май 2023 года в волгоградский регион переехали 16 630 человек. Уехали из области 18 465 жителей. Миграционная убыль составила 1835 человек, хотя год назад за тот же период времени она была в несколько раз больше – 4495 человек. Тем не менее, Волгоградская область имеет наибольший отток населения в Южном федеральном округе. Среди южных регионов убыль населения фиксируется еще в Астраханской области – 551 человек. В других субъектах ЮФО за 5 месяцев отмечается прирост жителей, наивысший – в Краснодарском крае (11 786 человек).

Если говорить о всей России, то Волгоградская область по оттоку людей занимает второе место. Больше только в Омской области – «минус» 2022 человека за 5 месяцев. Чуть меньше, чем в волгоградском регионе, миграционная убыль в Забайкальском крае – 1735 жителей.