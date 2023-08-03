В Волжском две пенсионерки разбились в жесткой аварии на перекрестке

Под Волгоградом двух женщин госпитализировали после ДТП Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском накануне, 2 августа, в аварии пострадали две пенсионерки. Женщины в возрасте находились в салоне «ВАЗа», в который на полной скорости влетела «Лада Гранта».

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, ДТП произошло в 16.20 часов на улице Пушкина. 85-летнйи водитель «Лады» ехал со стороны Энгельса в направлении Карбышева. На перекрестке он у дома №28 при повороте врезался в легковушку.

- В результате ДТП в больницу доставлены 71-летняя и 67-летняя пассажирки автомобиля «ВАЗ-210740», - уточнили в полиции региона.

Добавим, что вчера в авариях пострадали пять пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 3 и 14 лет.