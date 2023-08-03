В Волгоградской области завели уголовное дело на уволившегося главу района

Сергей Пономарев. Фото: комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Глава Серафимовичевского района в Волгоградской области Сергей Пономарев подозревается в превышении должностных обязанностей. Пономарев написал заявление на увольнение по собственному желанию еще в июле этого года. О проверке экс-главы сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Как следует из материалов проверки, в декабре 2022 года глава администрации Серафимовичского муниципального района принял решение о сокращении первого заместителя главы, уволив подчиненную в связи с сокращением штата работников, выплатив бывшей сотруднице 500 тысяч рублей за счет бюджета муниципального района, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Увольнение первого заместителя главы района изменило структуру администрации Серафимовичского района, что обычно входит в обязанности Думы муниципалитета. В январе 2023 года бывшая работница администрации встала на учет в районный центр занятости, получая право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Однако после назначения пенсии женщину приняли обратно на прежнюю должность первого заместителя главы муниципалитета. Обо всех этих изменениях депутаты Думы были не в курсе, прокуратура приняла решение провести проверку.

В отношении Сергея Пономарева заведено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления».