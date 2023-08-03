В центре Волгограда в столкновении двух иномарок пострадала 3-летняя девочка

Машину столкнулись на повороте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 2 августа, в аварии в Центральном районе Волгограда пострадала 3-летняя девочка. Она находилась в салоне иномарки в детском автокресле, но от сильного удара получила травмы и попала в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, на улице Пархоменко столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «Шевроле Круз».

- 42-летний водитель «Тигуан», двигаясь по улице Пархоменко при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу «Шевроле» под управлением 31-летнего водителя, - рассказали в полиции региона.

Добавим, что за минувшие сутки на трассах области произошло девять аварий с пострадавшими. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.