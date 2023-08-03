Волгоградцев предупредили о нитратных арбузах

Волгоградцам назвали полезные свойства арбузов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Арбуз является источником витаминов и минеральных веществ. Ягода приносит большую пользу здоровью, хорошо утоляет жажду и голод, нормализует работу кишечника благодаря пектину и клетчатке. Мякоть арбузов – одно из лучших средств для снижения лишнего веса. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В арбузе содержатся витамины А В, С, фолиевая кислота, железо, калий, магний, углеводы, ликопин. Плоды состоят на 90% из воды, являясь отличным мочегонным средством. Специалисты рекомендуют употреблять арбузы тем, кто соблюдает разгрузочную диету. В 100 граммах – всего 37 ккал.

При этом плоды могут и навредить человеку, если они напичканы нитратами.

- Вредные свойства арбуза — это повышенное содержание нитратов, которые образуются в плодах при нарушении требований при их выращивании (для скорейшего вызревания и интенсивного увеличения массы). При употреблении таких арбузов можно получить отравление, - подчеркивают санитарные врачи.

Поэтому арбузы следует покупать в местах, в которых продавцы смогут показать сертификат безопасности ягод. При отравлении нитратами возникает слабость, тошнота, расстройство желудка, бессонница, лихорадка. При первых симптомах следует обратиться к врачам.