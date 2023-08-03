Под Волгоградом врачи обнаружили рак груди у пациентки с хорошими результатами маммографии

Обнаружить опухоль удалось высококачественному оборудованию Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волжском филиале Волгоградского областного онкодиспансера врачи вовремя обнаружили у пациентки злокачественную опухоль в груди. Женщина обратилась с жалобами на боли в молочной железе, при том, что маммографию и УЗИ она проходила регулярно по месту жительства и они не выявляли патологий. Эту историю рассказали в Облздраве.

Специалисты диспансера сделали маммографию с функцией томосинтеза, при котором можно увидеть послойные снимки молочных желез, причем, стандартная маммография является двумерной и не может запечатлеть такие тонкости.

Врачи при обследовании обнаружили у женщины злокачественное образование менее одного сантиметра и в срочном порядке назначили пациентке лечение. Благодаря современному оборудованию и опыту специалистов, заболевание удалось обнаружить на первой стадии, что делает возможным полное излечение от онкологии.