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НовостиЗдоровье3 августа 2023 7:19

Под Волгоградом врачи обнаружили рак груди у пациентки с хорошими результатами маммографии

Специалисты обнаружили злокачественную опухоль благодаря томосинтезу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Обнаружить опухоль удалось высококачественному оборудованию

Обнаружить опухоль удалось высококачественному оборудованию

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Волжском филиале Волгоградского областного онкодиспансера врачи вовремя обнаружили у пациентки злокачественную опухоль в груди. Женщина обратилась с жалобами на боли в молочной железе, при том, что маммографию и УЗИ она проходила регулярно по месту жительства и они не выявляли патологий. Эту историю рассказали в Облздраве.

Специалисты диспансера сделали маммографию с функцией томосинтеза, при котором можно увидеть послойные снимки молочных желез, причем, стандартная маммография является двумерной и не может запечатлеть такие тонкости.

Врачи при обследовании обнаружили у женщины злокачественное образование менее одного сантиметра и в срочном порядке назначили пациентке лечение. Благодаря современному оборудованию и опыту специалистов, заболевание удалось обнаружить на первой стадии, что делает возможным полное излечение от онкологии.