Волгоградские врачи спасли жизнь 77-летней пенсионерке с аневризмой

Врачи провели уникальную операцию. Фото: пресс-служба облздрава.

Сердечно-сосудистые хирурги клинической больницы №1 в Волгоградской области провели сложную операцию 77-летней пенсионерке с аневризмой брюшной аорты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, женщина вовремя обратилась за медицинской помощью. В случае промедления все могло бы закончиться печально. Но своевременное обследование и оперативное вмешательство позволили сохранить жизнь волгоградке.

- Через небольшие разрезы на бедрах врачи установили внутри аневризмы стент-графт. Это искусственный сосуд. В результате кровь перестает попадать в аневризматический мешок, и риск дальнейшего роста и разрыва аневризмы значительно уменьшается, - рассказали в облздраве.

Женщина чувствует себя прекрасно, ее скоро выпишут. Это сложная и уникальная операция. Волгоградцы имеют возможность получать высокотехнологичную помощь в своем регионе.