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НовостиОбщество3 августа 2023 6:54

В Волгограде нашли опасную молочку от фирмы-фантома

Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев о сомнительной молочной продукции
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев о сомнительной молочной продукции

Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев о сомнительной молочной продукции

Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор предупреждает жителей Волгоградской области об опасной молочной продукции от фирмы-фантома из Рязанской области «МИЛКА-М». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, фальсификат попал в магазины страны. Это выяснили в результате проверки. Как оказалось, указанная фирма не работала фактически по указанному на товаре адресу.

- На основании вышеизложенного, указанный изготовитель фальсифицированной молочной продукции является предприятием-призраком, - уточнили в ведомстве.

Покупателей и предпринимателей просят сообщать о факте реализации продукции в волгоградских торговых точках. Необходимо позвонить в Роспотребнадзор (+7 (8442) 24-36-30) или написать письмо (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б).