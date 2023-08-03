В Волгограде нашли опасную молочку от фирмы-фантома

Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев о сомнительной молочной продукции Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор предупреждает жителей Волгоградской области об опасной молочной продукции от фирмы-фантома из Рязанской области «МИЛКА-М». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, фальсификат попал в магазины страны. Это выяснили в результате проверки. Как оказалось, указанная фирма не работала фактически по указанному на товаре адресу.

- На основании вышеизложенного, указанный изготовитель фальсифицированной молочной продукции является предприятием-призраком, - уточнили в ведомстве.

Покупателей и предпринимателей просят сообщать о факте реализации продукции в волгоградских торговых точках. Необходимо позвонить в Роспотребнадзор (+7 (8442) 24-36-30) или написать письмо (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б).