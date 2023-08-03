На волгоградских АЗС продолжает дорожать бензин

Все виды топлива подорожали в Волгоградской области за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области не прекращается рост цен на автозаправках. За неделю с 25 июля по 31 июля подорожали все марки бензина и дизельное топливо, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин АИ-92 стал дороже на 23 копейки, литр автомобилистам в среднем обходится в 49,52 рубля. Топливо марки АИ-95 увеличилось в цене на 22 копейки до 55,06 рубля за литр. Высокооктановый бензин АИ-98 вырос в стоимости на 11 копеек, за литр приходится платить в среднем 61,51 рубля. Дизельное топливо подорожало на 20 копеек до 56,73 рубля.

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