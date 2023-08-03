Год назад пациентов было в 2 раза меньше: клещи активно нападают на волгоградцев

За неделю более сотни волгоградцев обратились к медикам из-за укусов клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти с каждым днем растет число пострадавших волгоградцев от укусов клещей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на 1 августа 2333 человека обратились к медикам по поводу присасываний клещей. Показатель в 1,8 раз превышает уровень 2022 года. За последнюю неделю от клещей пострадали 116 жителей Волгоградской области.

- Управление напоминает, что на территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, - отметили в ведомстве.

В текущем весенне-летнем сезоне в регионе выявили 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом жителями Волгограда, Камышинского, Суровикинского и Урюпинского районов. Был выявлен один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Челябинской области.