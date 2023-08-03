В Волгограде бизнесмен лишился полумиллиона рублей из-за долгов за свет

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С апреля по июнь 2023 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» получил через суд 4 исполнительных листа на индивидуального предпринимателя, у которого был долг по договору энергоснабжения. Воспользовавшись действующими правовыми нормами, специалисты службы по работе с дебиторской задолженностью энергосбытовой организации направили официальный запрос в налоговую инспекцию. После получения информации о действующих счетах должника, в банки были направлены судебные акты, и со счетов предпринимателя в качестве погашения долга за электроэнергию списали 546 тысяч рублей.

Всего с начала 2023 года к принудительному исполнению «Волгоградэнергосбытом» предъявлено 2818 исполнительных документов о взыскании долгов с юридических лиц и приравненных к ним групп потребителей. Общая сумма задолженности превысила 418 миллионов рублей. За полгода на счет организации поступило более 185 миллионов рублей.

- Работа по взысканию долгов проводится во взаимодействии со службой судебных приставов, - объяснили в службе по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Волгоградэнергосбыт». – К неплательщикам применяются меры принудительного характера, предусмотренные законодательством. К ним относятся арест имущества, обращение взысканий на расчетные счета должников, ограничение расходных операций по кассе предприятий и другие.

К предпринимателям и юридическим лицам может применяться и уголовное преследование из-за долгов за потребленную, но не оплаченную электроэнергию. Недавно на руководителя одной управляющей компании завели уголовное дело.

В случае неоплаты долга в установленный срок предусмотрен дополнительный исполнительный сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы или имущества. Поэтому лучше вовремя платить по счетам за энергоснабжение.

Проверить себя на наличие или отсутствие задолженности можно в личном кабинете юридического лица на сайте ul.energosale34.ru или по телефону, указанному в договоре.