В Волгограде приступили к восстановлению взорванного дома по улице Титова

Восстановить дом обещают в кратчайшие сроки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде подрядная организация приступила к восстановлению дома №9 на улице Титова, где минувшей весной произошел взрыв бытового газа. Завершить ремонт планируют в кратчайшие сроки, как сообщили сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

Сейчас рабочие приступили к демонтажу поврежденных конструкций, а после начнут восстановление стен. Также строители укрепят несущие конструкции, приведут в порядок кровлю и поврежденные инженерные коммуникации. Кроме этого строители сделают внутреннюю отделку квартир, установят входные и межкомнатные двери, отремонтируют помещения общего пользования и выполнят ряд других работ.

Подрядная организация обещает завершить ремонт в максимально короткие сроки. Восстановительные работы проводятся за счет бюджетных средств.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел 21 апреля 2023 года в многоквартирном доме №9 на улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда. К счастью, из людей никто не пострадал, чего не скажешь о доме. Взрывная волна разрушила одну квартиру целиком, в трех пострадали перекрытия, окна выбило даже в соседнем доме.