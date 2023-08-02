МЧС предупреждает о граде и грозах 3 августа в Волгоградской области

В некоторых районах пройдут грозы и дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС по Волгоградской области предупреждает о непогоде, которая продержится до завтрашнего дня. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, 2 и 3 августа в некоторых районах ожидаются небольшие осадки. Дожди пройдут локально. В отдельных частях региона будут сильные грозы. В связи с этим вероятно усиление ветра до 20 метров в секунду.

При этом будет очень жарко, душно. Ночью температура воздуха опустится до +18...+23º, а днем поднимется до +30...+35º. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности. не стоит слишком долго находиться на открытом солнце, необходимо пить больше жидкости, носить одежду из натуральных тканей. Это поможет избежать теплового удара.