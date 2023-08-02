В Волгограде умер реаниматолог больницы №25 Владимир Коротченко

Фото: больница №25/ОК

В Волгограде 2 августа прощаются с врачом больницы №25 Владимиром Коротченко. Известный реаниматолог-анестезиолог скончался на 58 году жизни. Много лет он проработал в больничном комплексе, спася жизни пациентов. Коллеги отзываются о нем как о талантливом враче. Владимир Коротченко профессионально и чутко относился к людям. Всегда на первом месте были именно пациенты.

Траурная церемония началась в похоронном доме «Память» в 13.30, она продлится до 15.30 часов. проститься пришли родные, близкие. Коллеги по цеху, друзья и многие другие. Похоронят Владимира Коротченко на Моторном кладбище в Дзержинском районе.