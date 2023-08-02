В Волгограде эвакуировали аэропорт 2 августа

В Волгограде из-за сообщения о минировании эвакуировали аэропорт Фото: Екатерина СИМОХИНА

В среду, 2 августа, аэропорт Волгограда получил информацию о минировании аэровокзального комплекса. Тревожное сообщение поступило в 10.40. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. Пассажиры и сотрудники были срочно эвакуированы.

- На данный момент проводится проверка, - уточнили в волгоградской воздушной гавани.

Отметим, в аэропорт 2 августа из расписания выбился только один рейс. Самолет «Аэрофлота» в московский аэропорт «Шереметьево» должен был вылететь в 11.45. Отправление перенеслось на 13.15, при этом регистрация уже завершена.

Около часа дня в аэропорт сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. Он вернулся к работе в штатном режиме.