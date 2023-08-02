В центре Волгограда в ДТП с двумя иномарками пострадала 3-летняя девочка

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 2 августа в центре Волгограда на перекрестке улиц Невской и Пархоменко произошло ДТП с участием двух иномарок. Травмы получила 3-летняя девочка. По предварительной информации, в 10.05 водитель кроссовера Volkswagen Tiguan на улице Пархоменко со стороны Кубанской поворачивал налево, не пропустил и столкнулся с Chevrolet Cruze. Легковушка ехала через перекресток прямо по улице Пархоменко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В больницу доставили девочку, которая была в Volkswagen. Она была в детском кресле на заднем правом сидении.