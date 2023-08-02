В Волгограде судят мошенницу за присвоение и продажу муниципальной земли

Прокуратура передала дело в суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгограда передала в суд уголовное дело в отношении 58-летней подозреваемой в крупном мошенничестве с муниципальной землей. Аферистка вместе с сообщниками оформила на себя несколько участков и продала их. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, женщине грозит 10 лет тюрьмы.

- В период с сентября по ноябрь 2019 года с использованием поддельных свидетельств о наследовании оформили в собственность обвиняемой четыре земельных участка. Материальный ущерб муниципальному образованию от продажи превысил 5,5 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

Фигурантка вину свою отрицает по всем эпизодам, однако следователи собрали достаточно доказательств ее вины. Дело рассмотрит Краснооктябрьский районный суд. Остальных тоже ждет скамья подсудимых.