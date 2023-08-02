Волгоградец перевел лжеброкеру более 3 млн рублей

Полиция ищет преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки жители Волгоградской области лишились порядка 4 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Более 3 миллионов аферистам перевел 50-летний мужчина из Краснооктябрьского района города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, потерпевшему позвонил якобы сотрудник брокерской конторы и предложил заработать деньги. Волгоградец охотно согласился, но в итоге остался без сбережений и дохода.

Еще 1 миллион перевели жители Жирновского района и Тракторозаводского района Волгограда. Мужчины испугались, что их средства украдут и поверили мошенникам - перечислили деньги на «безопасный счет».

- По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, полицейские устанавливают личность мошенников. Если вам поступили подобные звонки, незамедлительно прекращайте разговор. Будьте бдительны, - предупреждает полиция региона.