В Волгограде директора пекарни судят за невыплату зарплаты бухгалтеру

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Волгограда вынесет приговор 45-летнему владельцу пекарни, который не платил зарплату бухгалтеру. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, общая задолженность составила 80 тысяч рублей. Мужчина знал, что ему грозит ответственность, но не спешил соблюдать закон. В итоге сотрудница обратилась в прокуратуру.

- Фигурант с августа по ноябрь 2022 года не выплачивал заработную плату женщине, состоящей в должности бухгалтера. При этом у него имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, которые расходовались на иные нужды, - уточнили в следкоме региона.

В итоге зарплату женщине выплатили, но на мужчину все равно возбудили уголовное дело, которое передали на рассмотрение.