Сурский сквер в центре Волгограда откроют в сентябре

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров 2 августа проинспектировал ход благоустройства Сурского сквера в центре Волгограда. Уже через месяц парковая зона встретит волгоградцев. Сквер откроют в начале сентября.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, сейчас объект готов на 70%, при этом работы идут с опережением сроков. Подрядчики уложили новый тротуар, установили скамейки, смонтировали инженерные коммуникации для видеонаблюдения, электроснабжения, поливочного водопровода.

- То, что здесь было раньше, сквером назвать сложно, ноги можно было сломать. Проведена огромная работа. Здесь делают общественное пространство, которое будет отличаться от парков, уже имеющихся в городе. Ряд элементов здесь будет применен впервые. Мы рассчитываем, что все будет выполнено в определенные нами сроки. Все, что наметили, должны сдать в начале сентября, - отметил Андрей Бочаров.

В центре парковой зоны будет установлена скульптурная композиция, изображающая архитектора, начальника стройки и строителя, обсуждающих генеральный план. Памятник, созданный архитектором Сергеем Щербаковым, будет в честь всех строителей Царицына-Волгограда-Сталинграда. Вдоль тротуаров появятся бронзовые миниатюры значимых объектов города – пожарной каланчи, Центрального универмага, храма Александра Невского, Вечного огня на Мамаевом кургане. В сквере будут велодорожки, детская площадка, появится небольшой фонтан. Агрономы высадили саженцы клена, липы, ели, дерена, черемухи, тополя, дуба, катальпы, рябины, кустарники, уложили газон.