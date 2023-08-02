У четверых волгоградцев под кожей завелись черви после укусов комаров

Избавиться от червей можно лишь обратившись к врачам Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2023 года четверо жителей Волгоградской области вместе с укусами комаров заработали еще и дирофиляриоз – под их кожей завелись длинные белые черви. Такое заболевание передается человеку от бродячих собак, а комары являются переносчиками этой болезни. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Дирофиляроз образуется в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве глаза, в половых органах, груди, а также внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости человека. Первый симптом - болезненная зудящая опухоль, затем червь начинает передвигаться по телу человека. Распознать наличие ползучих тварей в своем организме можно и благодаря другим симптомам - головная боль, тошнота, слабость, повышение температуры, сильная боль в месте нахождения гельминта с иррадиацией по ходу нервных стволов.

Обнаружить и удалить мигрирующего червя можно только лишь обратившись за помощью к врачам-хирургам.

География приобретенной от комаров инфекции с каждым годом растет. Если раньше паразитоз фиксировали в южных странах СССР, то в последнее время этот недуг был замечен в 28 субъектах России. А вот в Волгоградской области заражаться подобной инфекцией стали реже. Если в 2022 году было зарегистрировано 7 случаев дирофиляриоза за аналогичный период, то уже в этом году пострадавших уже четверо.

Чаще всего человек заражается при отдыхе на природе и проведении работ на открытом воздухе, но стать жертвой паразитоза жители области могут и в городе, где много бездомных собак и кошек, а также подвальных комаров.