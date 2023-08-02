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НовостиПроисшествия2 августа 2023 6:42

В Волгоградской области продолжаются поиски утонувших мужчин и ребенка

На диком пляже под Волгоградом утонули отец с сыном и мужчина, который пытался их спасти
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Поиски утонувших пока не дали результатов

Поиски утонувших пока не дали результатов

Фото: Эдуард Пальгунов

В поселке Светлый Яр Волгоградской области продолжают искать утонувших мужчин и ребенка. Поиски ведут специалисты областной службы спасения на водах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, трагедия произошла 1 августа на диком пляже. По предварительной информации, 41-летний мужчина учил плавать своего 8-летнего ребенка. Вдруг они оба начали тонуть. Их попытался спасти один из очевидцев, но и ему не удалось выплыть на берег. Поиски пока не дали результатов. Следователи организовали проверку.