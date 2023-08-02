В Волгоградской области продолжаются поиски утонувших мужчин и ребенка

Поиски утонувших пока не дали результатов Фото: Эдуард Пальгунов

В поселке Светлый Яр Волгоградской области продолжают искать утонувших мужчин и ребенка. Поиски ведут специалисты областной службы спасения на водах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, трагедия произошла 1 августа на диком пляже. По предварительной информации, 41-летний мужчина учил плавать своего 8-летнего ребенка. Вдруг они оба начали тонуть. Их попытался спасти один из очевидцев, но и ему не удалось выплыть на берег. Поиски пока не дали результатов. Следователи организовали проверку.