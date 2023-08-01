В Волгоградской области сменился главврач во Фроловской ЦРБ

Татьяну Борощук рекомендовал экспертный совет. ФОТО: пресс-служба комитета здравоохранения Волгоградской области

Во Фроловской центральной районной больнице кадровые перестановки. Медучреждение возглавила Татьяна Борощук. Об этом сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области.

Кандидатуру Татьяны Борощук предложил экспертный совет по вопросам кадровой политики при региональном комитете. Медик в 2000 году закончила Волгоградскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», затем прошла интернатуру по акушерству и гинекологии в Михайловском родильном доме.

Также Татьяна Борощук прошла профессиональную переподготовку по направлениям «лечебная физкультура и спортивная медицина», «Онкология», «Организация здравоохранение и общественное здоровье» и имеет сертификат по направлениям «Организация здравоохранение и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».