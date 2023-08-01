Под Волгоградом остановилось движение дачного парома из-за поломки

О пароме волжанам на время придется забыть. ФОТО: пресс-служба администрация Волжского

Волжские дачники остались без единственного парома. Со 2 августа временно приостанавливается движение парома "Дачник – 1" и как долго продлятся эти ограничения – неизвестно. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-спутника.

- Произошло разрушение ходового троса каната протяжного механизма, при котором эксплуатировать внутренний водный транспорт общего пользования запрещено, - объяснили в администрации Волжского.

Стоит отметить, что добраться до СНТ «Подшипник» и «Дачник-1» могут только на пароме. Таким образом, дачники остались без единственного доступного способа напрямую добраться до дач от поселка Рабочий.