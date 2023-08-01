Волгоградский губернатор принял участие в суде о геноциде советского народа

Фото: администрация Волгоградской области

1 августа в Волгоградском областном суде состоялось первое заседание по заявлению прокурора региона о признании преступлений фашистов в период Сталинградской битвы геноцидом советского народа. Среди выступивших на суде был и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу обладмина.

- Необходимо восстановить историческую справедливость: признать факты жестоких и бесчеловечных преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в отношении советского народа преступлениями против человечности. Дать однозначную правовую оценку действиям всех установленных в ходе расследования лиц, которые принимали участие в зверствах в отношении мирного населения, - заявил Андрей Бочаров.

Также на суде были опрошены историки, жители осажденного Сталинграда Роза Вишневецкая, Галина Ушкова, Николай Сытин, Лидия Киселева. Следующее заседание в облсуде состоится 7 августа в 10.00.

Напомним, прокуратура региона подала заявление с требованием признать действия немецко-фашистских захватчиков преступлениями против человечности. Региональное УФСБ предоставило около 200 архивных документов о зверских убийствах мирного населения в период Сталинградской битвы.