В Волгограде 2 августа электричество временно отключат в пяти районах

В среду 5 районов Волгограда останутся без света Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в среду без электричества частично останутся 5 районов. Отключения будут из-за плановых ремонтных работ электрооборудования и линий электропередач. Десятки домов останутся без света на 8 часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 2 августа электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Штеменко, 42, 40, 44, ул. Еременко, 100-114. В Дзержинском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Елены Стемпковской, 23-65, 26-66, ул. Житкова, 23-59, 24-56, 26а, 29а, 61-65, 40а, 42б, 44а.

В Центральном районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Советской, 43, ул. Пражской, 7, пр. Ленина, 40. В Ворошиловском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Гомельской, 7, ул. Зареченской, 365, Череповецкой, 1а, 1б. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 свет отрубят на ул. Мачтозаводской, 2а, 2б, 2-14, ул. Глубинной, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Лениногорской, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16, ул. Перископской, 35-45, 44-46.