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НовостиОбщество1 августа 2023 13:34

В Волгограде в 30-градусую жару несколько раз моют дороги

Волгоградские дороги проливают для улучшения микроклимата
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Промывка дороги.

Промывка дороги.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде дорожные службы несколько раз в сутки промывают основные магистрали. Делается это, чтобы сбить пыль, увлажнить воздух и улучшить микроклимат. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, самое главное, что вода в такую сильную жару помогает сохранить асфальт, избежать колейности за счет размягчения.

Утром рабочие проводят влажную уборку и очистку, а вечером орошают проезжие части водой для сохранения характеристик полотна в жаркую погоду.

- Увлажнение асфальтового покрытия производится по всей ширине дороги специализированными автомобилями, оснащенными емкостями объемом от 10 до 14 кубометров, - уточнили в мэрии.