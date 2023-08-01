Волгоградская областная дума закупает 4 машины за 9 млн рублей

Волгоградским депутатам понадобились 2 новых "Москвича" Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградская областная дума объявила торги на поставку автомобилей. Депутатам для обеспечения государственных нужд понадобились 4 машины. Региональный парламент готов на них потратить 9 миллионов 186 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Облдума получила разрешение от департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России на закупку авто. Будут приобретаться две новые иномарки Hyundai Solaris, год выпуска которых должен быть не ранее 2022. Стоимость каждой - 2 миллиона 240 тысяч рублей.

Еще региональный парламент закупает 2 автомобиля «Москвич 3» стоимостью 2 миллиона 355 тысяч рублей каждый. Год выпуска – не ранее 2023.

Заявки на торги принимаются до 4 августа. При этом уже к 1 сентября победитель аукциона должен поставить все 4 автомобиля.