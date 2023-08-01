В сети появилось видео издевательства над 19-летней девушкой в Волгограде

Скрин с видео: Любимый ВПШ/тelegram-канал

В сети появилось видео жестокого нападения на 19-летнюю жительницу Волгограда в частном секторе Нижняя Ельшанка. 19 июля двое 16-летних подростков и 18-летний юноша избили несчастную битой и много раз выстрелили из пневматического пистолета. Жертва умоляла остановиться, пыталась сбежать, но тщетно - изверги крепко держали ее и стреляли в упор.

При этом все происходящее снимали местные жители. Стоит отметить, что никто не вмешивался в происходящее, хотя девушка умоляла о помощи. А полицию решили вызвать только тогда, когда ей нанесли множество травм.

Напомним, что причиной нападения стал грабеж. До этого банда отморозков ограбила 36-летнего мужчину, затем под руку попалась молодая девушка. Ее увезли в больницу с пулевыми ранениями и ЧМТ, а также другими травмами. СК возбудил уголовное дело, подозреваемых задержали.