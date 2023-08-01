Новый мусорный регоператор в Волгограде открыл горячую линию

Груды мусора в волгоградских дворах будут убирать в несколько этапов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде с сегодняшнего дня, 1 августа, новый регоператор мусора «ЭкоЦентр» приступил к своим прямым обязанностям. В первый рабочий день компания запустила горячую линию и открыла первые абонучастки в 3 районах Волгограда, в Волжском и Камышине. Об этом сообщает пресс-служба администрация Волгоградской области.

Временный региональный оператор уже приступил к расчистке захламленных контейнерных площадок, для этого на первом этапе привлекут более 350 единиц техники. Специалисты уже подсчитали, что для полной расчистки площадок им потребуется примерно месяц.

Сначала регоператор будет освобождать контейнеры, а уже потом приступит к зачистке самих площадок от многочисленного мусора. Вместе с этим регоператор ведет работу по созданию комфортных условий для взаимодействия с потребителями. С первого дня абонентские участки переведены на усиленный режим: принимать потребителей будут с 8.30 до 19.00.

Участки расположены в Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Красноармейском районах, в Волжском и Камышине. Также офис откроется в Урюпинске уже в конце этой недели.