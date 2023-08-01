Поездка женщины в ковше трактора закончилась трагедией в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области на проселочной дороге нашли погибшей женщину, на которую наехал трактор. Трагедией обернулась неудачная поездка в ковше спецтехники.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 47-летняя женщина погибла еще 28 июля. Ее нашли на дороге рядом с хутором Бурнацкий. Эксперты установили, что смерть наступила после наезда крупногабаритной техники. Спустя несколько дней был задержан 40-летний тракторист, который подозревается в совершении ДТП.

Погибшая попросила знакомого довезти ее до соседнего хутора на тракторе «Беларус». Только женщина села не в кабину, она решила прокатиться в ковше. Во время поездки сельчанка выпала на дорогу и попала под колеса трактора, а водитель этого не увидел. Тракторист не спохватился искать знакомую и после того, когда добрался до хутора.

- Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - отметили в региональной полиции.