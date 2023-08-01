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НовостиЗдоровье1 августа 2023 9:56

8,6 тысячи высокотехнологичных операций провели в Волгоградской области

Волгоградцам делают сложные бесплатные операции
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В регионе проводят сложные операции. Фото: пресс-служба АВО.

В регионе проводят сложные операции. Фото: пресс-служба АВО.

В 2023 году более 8,6 тысячи жителей Волгоградской области сделали бесплатные операции в девяти клиниках региона. Нуждающимся в сложных вмешательствах пациентам оказали помощь в том числе в уронефрологическом и кардиологическом центрах, онкодиспансере. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, все медучреждения оснащены современным оборудованием.

Так, на базе областной больницы №1 есть все необходимое для проведения сложнейших операций. За десять лет врачи спасли жизни порядка 10 тысяч пациентов.

- Для обследования в центре используют рентген-аппаратуру, МРТ, КТ, проводят нейромиографию и электроэнцефалографию, выполняют другие современные методы диагностики, - уточнили в обладминистрации.

Развитие профильных служб, оказывающих качественную медицинскую помощь, продолжается.