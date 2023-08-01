Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 августа 2023 9:14

В волгоградской полиции произошли кадровые перестановки на руководящих должностях

Сменились начальники трех отделов МВД области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области произошли кадровые изменения. Сменились начальники двух городских и одного районного отдела полиции. Приказ подписал руководитель регионального Главка МВД Дмитрий Вельможко.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной полиции, полковник Дмитрий Дегтерев стал начальником УМВД России по Волжскому. Ранее он руководил Межмуниципальным отделом МВД России «Камышинский». Временным начальником камышинской полиции стал подполковник Сергей Батырев.

Отдел МВД по Михайловке возглавил подполковник Михаил Ермоленко, который ранее работал на аналогичной должности в полиции Алексеевского района. Врио начальника отделения МВД по Алексеевскому району стал подполковник Дмитрий Марчуков.

Подполковник Алексей Горлов был назначен на должность руководителя отделения МВД России по Октябрьскому району, который перешел с поста заместителя руководителя полиции Котельниковского района.