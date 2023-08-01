В волгоградской полиции произошли кадровые перестановки на руководящих должностях

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области произошли кадровые изменения. Сменились начальники двух городских и одного районного отдела полиции. Приказ подписал руководитель регионального Главка МВД Дмитрий Вельможко.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной полиции, полковник Дмитрий Дегтерев стал начальником УМВД России по Волжскому. Ранее он руководил Межмуниципальным отделом МВД России «Камышинский». Временным начальником камышинской полиции стал подполковник Сергей Батырев.

Отдел МВД по Михайловке возглавил подполковник Михаил Ермоленко, который ранее работал на аналогичной должности в полиции Алексеевского района. Врио начальника отделения МВД по Алексеевскому району стал подполковник Дмитрий Марчуков.

Подполковник Алексей Горлов был назначен на должность руководителя отделения МВД России по Октябрьскому району, который перешел с поста заместителя руководителя полиции Котельниковского района.