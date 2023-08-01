Депутат Госдумы проинспектировал строительство дорог в Волгограде и области

Новый мост через ВДСК. Фото: архив администрации Волгоградской области.

В Волгоградской области 3 ключевых объекта дорожного строительства будут возведены срок. Речь про первый этап обхода Волгограда, Ивановский путепровод в Светлоярском районе и железнодорожный переезд в Советском районе. С ходом строительства ознакомился депутат Государственной думы Евгений Москвичев, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области.

На Ивановском путепроводе на пересечении трассы «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» и железной дороги «Горнополянский — Канальная» подрядчик занимается укреплением откосов, обустройством тротуаров, дороги и прикромочных лотков.

В следующем году планируется пустить автомобильное движение на первом участке обхода Волгограда, куда входит новый мост через Волго-Донской канал. Сейчас готовность объекта составляет 65%.

В четвертом квартале 2024 года будет введена развязка в Советском районе, чтобы избавить трассу «Новый Рогачик - Волгоград» от пробок из-за пересечения с железной дорогой. В настоящее время подрядная организация работает над отсыпкой насыпи земляного полотна, устройством свайного поля путепровода.

- Мы побывали на трех объектах, которые очень важны для жителей Волгоградской области. Объекты строятся по плану и, самое главное, качественно, - отметил председатель комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.