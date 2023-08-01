В Волгограде «десятка» сбила 9-летнего мальчика

Момент аварии попал на уличные камеры. ФОТО: стоп-кадр из оперативного видео Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 31 июля, в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик. Ребенок решил быстро перебежать дорогу, но угодил под колеса «десятки». Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации главка, авария произошла около 10.10. 37-летний водитель отечественного «ВАЗ-2110» ехал по улице Иркутской, напротив дома № 8 на проезжую часть выбежал мальчик. Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте, водитель не успел затормозить и наехал на пешехода.

Ребенку понадобилась помощь врачей, он доставлен в медучреждение.