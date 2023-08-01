У жителя Волгоградской области обнаружили лихорадку Западного Нила

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам об опасности комариных укусов Фото: Олег Укладов

Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила. В связи с этим Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев об опасности комариных укусов и профилактике возможных заболеваний. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в регионе зарегистрирован первый случай ЛЗН. Передается этот вирус через клещей и комаров. Основные симптомы - головная боль, рвота, диарея, сыпь, боли в теле.

- В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но связи с вероятностью развития энцефалита (воспаление головного мозга), менингита (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг)), а также летальных исходов требуется профилактика, - напомнили эксперты ведомства.

Необходимо предотвратить укусы комаров с помощью закрытой одежды, использованию репеллентов, москитных сеток.