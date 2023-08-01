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НовостиОбщество1 августа 2023 8:24

У жителя Волгоградской области обнаружили лихорадку Западного Нила

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам об опасности комариных укусов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Роспотребнадзор рассказал волгоградцам об опасности комариных укусов

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам об опасности комариных укусов

Фото: Олег Укладов

Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила. В связи с этим Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев об опасности комариных укусов и профилактике возможных заболеваний. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в регионе зарегистрирован первый случай ЛЗН. Передается этот вирус через клещей и комаров. Основные симптомы - головная боль, рвота, диарея, сыпь, боли в теле.

- В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но связи с вероятностью развития энцефалита (воспаление головного мозга), менингита (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг)), а также летальных исходов требуется профилактика, - напомнили эксперты ведомства.

Необходимо предотвратить укусы комаров с помощью закрытой одежды, использованию репеллентов, москитных сеток.