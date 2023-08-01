ФСБ предоставило около 200 архивов об истреблении мирного населения в период Сталинградской битвы

Кадр с видео УФСБ России по Волгоградской области

1 августа в Волгоградском областном суде пройдет первое заседание о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков против мирного населения в период Сталинградской битвы. Доказательствами геноцида советского народа стали документы силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, поисковиков.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, ведомство предоставило около 200 архивных материалов. Среди документов – акты комиссий, протоколы допросов пленных солдат и офицеров немецкой армии, рассказы свидетелей, архивы УНКВД по Сталинградской области.

Документы содержат информацию о преступлении против мирных жителей Сталинграда и пленных.

Напомним, ранее в суде состоялось предварительное заседание по делу о геноциде советского народа в Великой Отечественной войне.