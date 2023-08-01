В Волгограде бывшему начальнику исправительного центра дали срок в колонии за взятку

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде приговорили к лишению свободы бывшего и.о. начальника «Исправительный центр №1» регионального УФСИН. Виталий Курсеков отправится в колонию за получение взятки.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в мае-июне 2021 года к полковнику обратился его знакомый, который хотел выиграть конкурс на заключения госконтракта на ремонт окон в исправительном учреждении. Курсеков согласился и назвал размер взятки для решения вопроса – 40 тысяч рублей. Был заключен договор на выполнение работ стоимостью 400 тысяч рублей. А взятка была перечислена на банковскую карту знакомой начальника исправительного центра.

- Преступная деятельность должностного лица была вскрыта сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и оперативными сотрудниками собственной безопасности регионального управления ФСИН России, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Бывший и.о. руководителя исправительного учреждения вину отрицал, его знакомый признал в полном объеме.

Центральный районный суд наказал Виталия Курсекова лишением свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима. Его лишили звания «полковник внутренней службы» и права в течение трех лет занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах. Директор фирмы наказан условным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.