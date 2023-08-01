Под Волгоградом судят директора РАЙПО за неуплату многомиллионного налога

СК завершил расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Николаевском районе судят 59-летнюю председателя РАЙПО за неуплату 5,2 млн рублей в налоговую. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУСКР по Волгоградской области, женщине грозит тюрьма по уголовной статье за сокрытие доходов организации. В 2021 году крупная задолженность уже образовалась.

- При этом, обвиняемая приняла решение о ведении финансовой деятельности РАЙПО через счет подконтрольного ей индивидуального предпринимателя, являющегося арендатором торговых площадей у общества, - уточнили в следкоме региона.

В общей сложности подозреваемая перечислила более 7,4 млн рублей. расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение.