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НовостиОбщество1 августа 2023 6:53

В Волгограде электросамокатчикам навязывали обязательную страховку

Волгоградский Роспотребнадзор отменил обязательную страховку при аренде самокатов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцам навязывали обязательную страховку при аренде электросамокатов

Волгоградцам навязывали обязательную страховку при аренде электросамокатов

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде признали незаконной страховку здоровья, которая навязывалась при аренде электросамокатов. Такая дополнительная обязательная услуга была у сервиса «Юрент». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, при регистрации и заключении электронного договора аренды потребитель автоматически соглашался с предоставлением ему страхования здоровья за дополнительную плату.

В ведомство было направлено несколько жалоб на обязательную страховку. Компания, которая занимается прокатом электросамокатов, не признала нарушение. Хотя навязывание дополнительных услуг недопустимо и нарушает права потребителей. Вопрос решался в суде.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратилось в суд с иском о прекращении противоправных действий и отстояло право потребителей на получение именно тех услуг, в которых они заинтересованы, - отметили в ведомстве.

Решение в законную силу не вступило.