В Волгограде электросамокатчикам навязывали обязательную страховку

Волгоградцам навязывали обязательную страховку при аренде электросамокатов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде признали незаконной страховку здоровья, которая навязывалась при аренде электросамокатов. Такая дополнительная обязательная услуга была у сервиса «Юрент». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, при регистрации и заключении электронного договора аренды потребитель автоматически соглашался с предоставлением ему страхования здоровья за дополнительную плату.

В ведомство было направлено несколько жалоб на обязательную страховку. Компания, которая занимается прокатом электросамокатов, не признала нарушение. Хотя навязывание дополнительных услуг недопустимо и нарушает права потребителей. Вопрос решался в суде.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратилось в суд с иском о прекращении противоправных действий и отстояло право потребителей на получение именно тех услуг, в которых они заинтересованы, - отметили в ведомстве.

Решение в законную силу не вступило.