Волгоградская фирма спроектирует ремонт Астраханского моста за 4,7 млн руб

Астраханский мост через пойму. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти Волгограда нашли фирму, которая согласилась спроектировать ремонт многострадального Астраханского моста через пойму реки Царица. Изначальная цена превышала 8 млн рублей, однако подрядчики, а их было трое, готовы были предоставить услугу за меньшую стоимость - от 4,7 до 7,5 млн рублей. Заказчик в лице «Комдорстроя» выбрал наиболее экономный вариант. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Госузакупки, работы выполнит ООО «Градстрой», стоимость - 4,7 млн.

Срок окончания контракта до марта 2024 года. Подрядчик предложит комплекс проектных работ по восстановлению разрушающегося путепровода. Напомним, ранее Астраханский мост уже ремонтировали, но качество оставляло желать лучше. Торчащая арматура, плохой асфальт, неукрепленная конструкция - лишь часть найденных нарушений. Прокуратура через суд обязала власти передать работу и привести дорожный объект в порядок.