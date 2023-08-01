В Волгограде новым владельцем ТРК «Европа Сити Молл» стал Александр Малашкин

"Европа Сити Молл" стала принадлежать Александру Малашкину Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде сменился владелец ТРК «Европа Сити Молл». Комплекс теперь принадлежит местному предпринимателю Александру Малашкину. Он стал учредителем ООО «Плаза» - управляющей компании торгового центра.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые источники, Александр Малашкин стал учредителем ООО «Плаза» 24 июля. А за несколько дней до этого, 19 июля, поменялся и генеральный директор управляющей компании. На этой должности Оксана Попова сменила Артура Стролиса, который возглавлял ООО «Плаза» с 2005 года.

Оксана Попова является и руководителем ООО «АНМ Билдинг», которое также связано с Александром Малашкиным. Бизнесмен - учредитель компании, занимающейся ресторанным бизнесом и доставкой еды.

Напомним, Александр Малашкин один из самых крупных предпринимателей Волгограда. Ему и его семье принадлежат различные предприятия из разных сфер, в том числе завод по изготовлению строительных смесей «Волма», база отдыха «Дубровский», рестораны «Река», «Органза», «Бамберг», «Чайка», «Вилла Капри», «Гретель». Не так давно бизнесмену стал принадлежать «Диамант на Комсомольской», из торгового комплекса, в котором идет ремонт, были вынуждены уйти почти все арендаторы.