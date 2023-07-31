Экопункт «Вторматик» прекращает работу в Волгоградской области

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С сожалением вынуждены сообщить о прекращении работы экопункта по сбору вторсырья «Вторматик» в Волгоградской области. В ближайшее время действующий в Волгограде экопункт будет демонтирован.

Напомним, что «Вторматик» в Волгограде был открыт в апреле 2022 года и быстро стал центром притяжения горожан и волонтерских объединений. За время работы экопункт посетило более 10 тыс. человек, на переработку было отправлено более 50 тонн вторсырья.

Проект «Вторматик» позволил Волгоградской области значительно продвинуться в деле внедрения раздельного сбора отходов в регионе. В пункте принимались различные типы вторсырья, за сдачу которых горожане могли получить денежное вознаграждение. Помимо приема вторичных отходов, экопункт также стал центром экологического просвещения: на его базе регулярно проводились мастер-классы, велись трансляции экоуроков для посетителей, был установлен накопитель для сбора крышек в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки», функционировала библиотека по обмену книгами.

«Ситиматик» благодарит всех жителей Волгоградской области за активное участие в жизни проекта «Вторматик»! Спасибо, что были с нами все это время!

Реклама. ООО»Ситиматик-Волгоград»