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НовостиПроисшествия31 июля 2023 17:32

В Волгограде прокуратура не разрешила выпустить на свободу Владимира Поташкина

Облсуд отказал Поташкину в замене лишения свободы на исправительные работы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Поведение Поташкина не устроило прокуратуру

Поведение Поташкина не устроило прокуратуру

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прокуратура Суровикинского района опротестовала решение ходатайства о замене срока на принудительные работы волгоградскому бизнесмену Владимиру Поташкину. Мужчина был осужден на 7 лет и 1 месяц за вымогательство. Об этой ситуации сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Областной суд проверил в апелляционном порядке законность постановления Суровикинского районного суда об удовлетворении ходатайства осужденного. Мужчина просил заменить неотбытый срок на принудительные работы.

Однако в прокуратуре отметили, что поведение и отношение к труду осужденного оставляет желать лучшего. Поташкин подвергался дисциплинарным взысканиям, а значит смягчать наказание недопустимо. Облсуд согласился с этими доводами и отменил постановление суда первой инстанции.

Таким образом, Владимир Поташкин останется отбывать свой срок за решеткой. Бизнесмен был осужден в декабре 2018 года на 7 лет и 1 месяц за вымогательство и драку с другим предпринимателем.