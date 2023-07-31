В Волгограде сеть суши и роллов «Ёбидоёби» обязали сменить название

Сеть доставки японских блюд заставили сменить название Фото: Андрей АБРАМОВ

Вступило в силу решение суда о переименовании скандальной сети суши и роллов «Ёбидоёби». Компанию, на название и рекламу которой неоднократно жаловались жители Волгограда, обязали сменить наименование. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском УФАС.

Ранее антимонопольный орган признал непристойной рекламу ООО «Ёбидоёби». У сети по доставке японских блюд были рекламные слоганы с намеками на мат. После долгих разбирательств точку поставил Верховный суд.

Кроме того, ФАС России обратился в ФНС с предложением обратиться в суд, чтобы принудить компанию, зарегистрированную в Красноярске, сменить название. Налоговая направила в адрес ООО письмо с предложением переименования. В срок сеть доставки суши и роллов наименование не поменяло.

- Налоговый орган обратился в суд иском к ООО «Ёбидоёби». Апелляционная инстанция признала требование налогового органа обоснованным и обязала общество изменить наименование, - отметили в Волгоградском УФАС.