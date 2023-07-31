В Волгограде 1 августа электричество временно отключат в пяти районах

5 районов Волгограда останутся без света в первый день августа Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник ожидаются очередные плановые отключения электричества. Частично обесточат 6 районов города. Без света волгоградцы будут сидеть в течение пяти-восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru рассказали в компании «Россети Юг - Волгоград», 1 августа электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Костычева, 65-69, 66-96. В Центральном районе электроприборы не будут работать с 9.00 до 17.00 на ул. Мира, 11. В Ворошиловском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Татищевской, 6, 9, 10, 7/1, 7/2, 9/1, ул. Нефтегорской, 6/1, 8/1, 8, 25, 57, ул. Дивногорской, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32а, 37а, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 140, 140/4, ул. Череповецкой, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, ул. Елецкой, 11-19.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 электричество отрубят на ул. Колосовой, 8, ул. Кирова, ул. Финской, ул. Люберецкой, с 9.00 до 14.00 – на ул. Одоевского, 66, 68, ул. 64-й Армии, 77, 79, 81, в пер. Школьном, 2б. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся дома на ул. Мачтозаводской, 2а, 2б, 2-14, ул. Глубинной, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Лениногорской, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16, ул. Перископской, 35-45, 44-46.