Волгоградский облсуд смягчил приговор обманувшему 180 дольщиков застройщику ЖК Эдем

Приговор в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 июля Волгоградский областной суд смягчил приговор бывшему директору «Волго-строй-инвест» Игорю Монину - срок уменьшили на два месяца до 6 лет 10 месяцев колонии общего режима. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, фигурант неоднократно нарушал закон.

С 2013 по 2016 года фирма под его руководством являлась застройщиком домов на улице Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе в ЖК "Эдем". Он похитил средства 180 дольщиков, ущерб составил более 290 млн рублей. Также Монин не уплатил налоги на 45 млн рублей и не платил зарплату одному сотруднику. Помимо этого, осужденного поймали на махинации.

Фигурант не согласился с 7 годами тюрьмы и оспорил приговор. Срок ненамного, но уменьшили. Приговор вступил в силу.