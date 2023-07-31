Новый регоператор мусора в Волгограде привлечет свыше 350 единиц техники

Новой компании предстоит разгрести кучи мусора, с которым не справился предыдущий регоператор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый региональный оператор в Волгоградской области, ООО «ЭкоЦентр», готовиться приступить к своим прямым обязанностям с 1 августа. Уже сейчас фирма анонсирует, что в первое время будет использовать свыше 350 единиц мусоровозов и тяжёлой техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Из-за того, что бывший регоператор «Ситиматик-Волгоград» не справлялся с уборкой мусора, новому пришлось привлечь дополнительные единицы тяжелой техники. На данный момент 100 мусоровозов будут обслуживать город Волгоград, Светлоярский и Городищенский районы. В другие муниципальные районы будут транспортированы еще 150 единиц техники. К уборке мусора новый регоператор собирается приступить уже с 1 августа.

Также фирма для борьбы с несанкционированными свалками привлечёт дополнительно порядка 100 единиц ломовозов, погрузчиков, самосвалов. Вся техника прошла технический осмотр была протестирована система ГЛОНАСС.